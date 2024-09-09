Курск, 9 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Содержимое гаджетов украинских военных приводит в ужас, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своём Telegram-канале.

GLOBAL LOOK PRESS

«Если честно, гаджеты противника — это тоже тема такая, очень специфическая. Интересно, потому что иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Грязь прям такая, что ты диву даешься, как такое может быть», — сказал Алаудинов.

По его словам, среди боевиков ВСУ есть и те, кого насильно отправляют на фронт после избиений и заставляют участвовать в боевых действиях, но много и тех, у кого «реально на голове кастрюля». Это подтверждают содержимое их телефонов, добавил командир спецназа «Ахмат».

Как передавало ИА Регнум, ранее пленные бойцы ВСУ рассказали во время допроса Алаудинову, что их якобы обманным путём привезли в Курскую область, где они и попали в плен. В видеозаписях на телефоне одного из военных нашли, как один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню».

Кроме того, у одного из взятых в плен украинских военных обнаружили экшн-камеру, на кадрах которой пленный разведчик 61-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины Виталий Панченко и его сослуживцы помещают в грузовики мирных жителей и российских военных, а также бьют и унижают их. Как рассказал сам боец, видео было снято в Суджанском районе Курской области.