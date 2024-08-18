Грозный, 18 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Пленные военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказали во время допроса командиру спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майору Апти Алаудинову, что их якобы обманным путем привезли в Курскую область, где они и попали в плен. Видео с допросом в своём Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадр из видео

По словам Алаудинова, в видеозаписях на телефоне одного из военных нашли, как один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню».

Кадыров отметил, что пленили бойцов ВСУ российские военные из отряда «Каштан», которые заманили их при помощи рации. Когда Алаудинов спросил у военнослужащих, каким образом они оказались в Курской области, мужчины заявили, что их туда завезли якобы обманным путём.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа генерал-майор заявил, что бойцы ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области. Он отметил, что военнослужащие Вооружённых сил России (ВС РФ) каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении, уничтожая личный состав, технику и резервы противника. По его словам, российские бойцы истощают ВСУ в Курской области.

Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских военных на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, а также гражданские здания ракетами. Помимо этого, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.