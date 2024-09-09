Рим, 9 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Общенациональная забастовка работников общественного транспорта проходит в Италии 9 сентября, сообщает газета Corriere della Sera.

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Транспортники устроили забастовку по призыву крупнейших профсоюзов. В этих организациях заявили, что масштабная акция протеста последовала за крупной стачкой 18 июля. Тогда работники потребовали продлить трудовые соглашения, которые обеспечили бы их безопасность на рабочих местах и справедливую оплату труда, но работодатели не пошли им навстречу.

Забастовки проходят в крупных городах, их график отличается. Так, в Риме водители автобусов и поездов метро в 8:30 (9.30 мск) прекратили движение на восемь часов. В Милане транспорт не будет работать с 18:00 (19:00 мск) до конца дня.

К бастующим присоединились транспортники в Неаполе, Венеции, Болонье, Флоренции и Бари. Профсоюзы указали в коллективном обращении, что городскому транспорту давно не хватает инвестиций, а также повышения экологической, экономической и социальной устойчивости.

С февраля Италия пережила четыре масштабных забастовки. В этот раз протестная акция началась 7 сентября, когда бастовали работники авиакомпаний, и продолжилась на следующий день, когда прекратили работу железнодорожники.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября в крупных городах Франции начались массовые протесты после назначения на пост премьер-министра бывшего главы МИД Мишеля Барнье.