Сегежа, Карелия, 9 сентября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В городе Сегежа Республики Карелия 115 человек отравились шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Global Look Press/Bulkin Sergey

«По состоянию на 09:00 (мск) всего в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» поступило 115 экстренных извещений на случаи острых кишечных инфекций, в том числе 48 у детей до 17 лет, связанных с употреблением шаурмы», — указано в публикации.

Представители ведомства отметили, что заболевания протекают в средне-тяжёлой форме. При помощи лабораторных исследований у пострадавших диагностировали сальмонеллез. В точке, где продавали шаурму, выявили многочисленные грубые нарушения, которые связаны с водоснабжением и условиями личной гигиены. В связи с этим суд на 60 суток приостановил работу заведения, где продавалась шаурма. 11 сентября на карантин были закрыты три школы.

Представители Роспотребнадзора пояснили, что 4 сентября в Сегежи произошло массовое отравление шаурмой. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую еду в одной и той же точке общепита.

Как сообщало ИА Регнум, школьница умерла после употребления шаурмы, которую она купила в одном из кафе в городе Тетюши в Татарстане. Одиннадцатилетняя девочка почувствовала себя плохо вскоре после того, как съела это блюдо, её сильно тошнило. Через два дня ребёнка госпитализировали в состоянии острого токсического отравления и шока. Позднее в продуктах питания кафе, где отравился ребёнок, обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу.

Ранее сотрудники московского управления Роспотребнадзора временно закрыли столовую Черкизовского мясокомбината из-за выявленных нарушений по итогам проверки, которую провели после массовых отравлений.