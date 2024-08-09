Москва, 9 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Сотрудники московского управления Роспотребнадзора временно закрыли столовую Черкизовского мясокомбината из-за выявленных нарушений по итогам проверки, которую провели после массовых отравлений. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба ведомства.

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Специалисты проверили условия хранения продуктов питания в заведении. После этого они приняли решение изъять 793 кг провизии.

«На заготовках (полуфабрикатах) и на готовых блюдах не указан срок годности (хранения), на части заготовок отсутствовала дата, час изготовления, что не позволило установить срок годности; на хранении обнаружены заготовки с уже истекшим сроком годности, а также пищевые продукты без маркировки», — говорится в публикации.

В отношении ООО «СС Ресторанс энд кафе», которое организовывало питание в столовой, составили протокол, а заведение опечатали. Сотрудники ведомства продолжают расследование. Они взяли пробы продуктов, воды, смывы с поверхностей, рук и одежды персонала. Работников проверили на предмет заражения инфекциями.

Все собранные материалы передали в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» для проведения лабораторных исследований. Дело находится на особом контроле.

Как передавало ИА Регнум, Роспотребнадзор 6 августа сообщил о госпитализации 31 сотрудника Черкизовского мясокомбината с кишечной инфекцией. Все они рассказали, что перед этим обедали в столовой, которая работает при предприятии.