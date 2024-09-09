Москва, 9 сентября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил рост промышленного производства в Новгородской области. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

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«Промышленное производство начало подрастать в Новгородской области», — сказал он.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Никитин доложил Путину о росте промышленного производства и доли ОПК, о реализации пилотных проектов по созданию системы долговременного ухода за больными и стимулированию рождаемости, а также о привлечении в регион медицинских специалистов. Кроме того, были затронуты вопросы ремонта школ, газификации Новгородской области, строительства объектов инфраструктуры и реставрации объектов культурного наследия.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа российский лидер провёл встречу с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. В ходе встречи врио главы Вологодской области доложил о динамике развития региона, в том числе об уровне выполнения нацпроектов и принимаемых мерах по улучшению взаимодействия представителей власти с жителями.

Ранее Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Глава региона рассказал президенту о социально-экономической ситуации в крае. Помимо этого он проинформировал о работе предприятий региона по выпуску военной продукции и мерах поддержки участников СВО и их семей и доложил о мерах помощи Донбассу.