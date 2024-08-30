Ново-Огарево, Московская область, 30 августа, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ИА Регнум

Отмечается, что Филимонов доложил о динамике развития региона, в том числе об уровне выполнения нацпроектов и принимаемых мерах по улучшению взаимодействия представителей власти с жителями.

«С октября прошлого года по сегодняшний день мы поднялись с 33 места на 12-е и при этом, по оценкам проектного офиса правительства России, мы занимаем первые места по нацпроектам «Образование» — по уровню достижения этого нацпроекта, «Экология», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Международная кооперация и экспорт»", — сказал врио губернатора.

Филимонов также доложил, что по качеству управления национальными проектами Вологодская область поднялись с 20 места на четвёртое место в России среди всех регионов страны. По уровню достижения нацпроектов в сфере здравоохранения область поднялась с 68 места на 49 место, на 19 позиций, а по освещению нацпроектов — с 32 места на девятое, сказал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 августа Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Глава региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в крае. Также Демешин рассказал о работе предприятий региона по выпуску военной продукции и мерах поддержки участников СВО и их семей. Кроме того, врио губернатора доложил о мерах помощи Донбассу, в частности, подшефному краю городу Дебальцево, а также о поездке в Хабаровский край детей из ДНР на отдых.