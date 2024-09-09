Москва, 9 сентября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В Кремле не комментируют публикации о свадьбе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, но желают ей счастья, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 сентября журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Мария Львова-Белова

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о бракосочетании уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Львовой-Беловой и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Отмечалось, что свадьбу сыграли в одном из подмосковных посёлков.

«Мы, наверное, вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребёнка. Поэтому я в данном случае ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос. Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года бывшая жена Малофеева Ирина Вильтер инициировала бракоразводный процесс. Супруги познакомились во время учёбы в вузе и прожили вместе больше 20 лет, у них трое детей.

С 2014 года Малофеев находится под санкциями 27 стран Европейского союза, США и Канады. В марте 2023 года ФСБ сообщила, что предотвратила покушение украинских спецслужб на бизнесмена.