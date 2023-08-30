Москва, 30 августа, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Российский бизнесмен, миллиардер и председатель общества «Царьград» Константин Малофеев и его супруга Ирина Вильтер — адвокат компании «Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры» разводятся спустя более 20 лет брака.

Иван Шилов ИА REGNUM Константин Малофеев

На портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы появилась информация о начале бракоразводного процесса Константина Малофеева и Ирины Вильтер — полных тёзок предпринимателя и его жены.

В беседе с ИА Регнум Вильтер подтвердила факт грядущего развода, но отказалась комментировать детали и причины расторжения брака. Истцом выступила именно она.

Константин Малофеев и Ирина Вильтер познакомились ещё во время учёбы в вузе. В 1995 году у них появился первый ребёнок. Всего у пары трое детей.

Свою карьеру будущий миллиардер начал в банке «Ренессанс Капитал» на должности юриста. К 2000 году уже стал гендиректором Regent Europian Securitis. В настоящее время Малофеев известен широкой общественности как владелец акций «Ростелекома», председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель председателя Всемирного русского народного собора, основатель телеканала «Царьград ТВ».

С 2014 года политик-предприниматель находится под санкциями 27 стран Европейского союза, США, Канады. В марте этого года ФСБ сообщила о предотвращении покушения украинских спецслужб на Константина Малофеева. Сам бизнесмен отметил, что ни угрозы, ни теракты не повлияют на его «горячую и искреннюю патриотическую позицию».