Москва, 9 сентября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Колумбийские наёмники, состоящие в национальном батальоне Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Карпатская Сечь», расстреляли пленного российского бойца, пишет «Российская газета».

Иван Шилов ИА Регнум

Приказ о расстреле пленного российского военнослужащего колумбийское наёмники получили от командования, рассказал во время стрима в TikTok легионер Карлос Кигуа, который накануне вернулся с Украины на родину. По его словам, военнопленного расстрелял его брат по имени Джон Кигуа, которого позже ликвидировали.

«Нюанс в том, что непосредственно убийца нашего бойца — это его брат Джон. Джон, конечно, ликвидирован», — сказал рассказал блогер Кирилл Фёдоров, чьи слова приводятся в публикации.

Российский военкор также призвал допросить колумбийского наёмника Хосе Арона Медину Аранду, который, по его словам, был близким другом Джона и соучастником расстрела.

Как передавало ИА Регнум, двое граждан Колумбии задержаны по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Фигурантами уголовного дела о наёмничестве стали Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александр. Во время обысков у них нашли документы, подтверждающие противоправную деятельность, и форму со знаками подразделения «Карпатская Сечь», в котором воевало много иностранцев, говорится в сообщении.

Ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил за исключение иностранных наёмников ВСУ из процедуры обмена пленными.

Член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова пояснила, что необходимо исключить возвращение наёмников в ряды ВСУ после обмена. Россия располагает достаточным обменным фондом, чтобы менять своих пленных на украинцев, отметила она.