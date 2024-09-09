Курск, 9 сентября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Пленный разведчик 61-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко, который участвовал в избиении людей в Курской области, боится последствий своего поступка. Об этом он рассказал 9 сентября ТАСС.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Мне страшно просто. Не думал в тот момент, что я вообще творю. Я был неправ, не знаю, зачем я это сделал», — сказал пленный, комментируя свой поступок.

Издание отметило, что боец был взят в плен 15 августа спецназом «Ахмат». Во время досмотра у него обнаружили экшн-камеру. На одной из записей были обнаружены кадры, на которых Панченко и его сослуживцы помещают в грузовики мирных жителей и российских военных, а также бьют и унижают их. Как рассказал сам боец, видео было снято в Суджанском районе Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, пленные бойцы ВСУ рассказали во время допроса командиру спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майору Апти Алаудинову, что их якобы обманным путём привезли в Курскую область, где они и попали в плен. В видеозаписях на телефоне одного из военных нашли, как один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню».

Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских военных на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, а также гражданские здания ракетами.