ДНР, 9 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт временной дислокации боевиков Вооружённых сил Украины с иностранными наёмниками в оккупированной киевским режимом Николаевке в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 сентября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Пункт временной дислокации боевиков ВСУ уничтожен точным ударом ракеты в городе Николаевке под Славянском», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рогова.

По его словам, в качестве ПВД украинские военные и иностранные наёмники использовали гостиницу «Заря». Количество боевиков, ликвидированных в результате ракетного удара, уточняется.

«Речь идёт минимум о десятках боевиков», — добавил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в результате удара в районе Кривого Рога в Днепропетровской области уничтожены более 250 боевиков ВСУ, в том числе 70 французских и румынских специалистов противовоздушной обороны и по производству беспилотных летательных аппаратов.

8 сентября в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении группы из 30 наёмников и шести единиц техники украинских войск в результате ракетного удара в районе села Стрецковка севернее Сум.