Рогов: российские военные уничтожили иностранных наёмников под Славянском
ДНР, 9 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт временной дислокации боевиков Вооружённых сил Украины с иностранными наёмниками в оккупированной киевским режимом Николаевке в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 сентября заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Пункт временной дислокации боевиков ВСУ уничтожен точным ударом ракеты в городе Николаевке под Славянском», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рогова.
По его словам, в качестве ПВД украинские военные и иностранные наёмники использовали гостиницу «Заря». Количество боевиков, ликвидированных в результате ракетного удара, уточняется.
«Речь идёт минимум о десятках боевиков», — добавил Рогов.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в результате удара в районе Кривого Рога в Днепропетровской области уничтожены более 250 боевиков ВСУ, в том числе 70 французских и румынских специалистов противовоздушной обороны и по производству беспилотных летательных аппаратов.
8 сентября в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении группы из 30 наёмников и шести единиц техники украинских войск в результате ракетного удара в районе села Стрецковка севернее Сум.