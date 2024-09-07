Константиновка, ДНР, 7 сентября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Расчёт российского оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанёс удар по пункту дислокации воюющих на стороне Киева иностранных наёмников в Константиновке. Об этом 7 сентября рассказал высокопоставленный военный источник.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«А в результате ракетного удара ОТРК «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков», — процитировало его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября российские военные нанесли высокоточный удар из ОТРК «Искандер-М» по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских боевиков для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в России.

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв назвал удар по полтавскому военному центру катастрофой для ВСУ. По его словам, обучаемые в тренировочном центре специалисты были для украинских формирований на передовой «на вес золота».

Высокопоставленный российский военный источник 6 сентября рассказал, что при ракетном ударе Вооружённых сил России по учебному центру ВСУ в Полтаве погибли и были ранены около 500 военных специалистов, включая наёмников из Польши, Франции, Германии и Швеции. По его словам, иностранные военные обучали в центре украинских боевиков.