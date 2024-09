Москва, 9 сентября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Распространение ортонайровируса, обнаруженного ранее в Китае, в России не зафиксировано. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

В ведомстве указали, что специалисты взяли на контроль ситуацию с ортонайровирусом, который обнаружен в Китае. Отмечается, что в Роспотребнадзоре постоянно мониторятся сообщения об инфекционных и вирусных заболеваниях. Случаев заражения ортонайровирусом в России выявлено не было.

Уточняется, что российское ведомство в рамках двустороннего сотрудничества запросило у Госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР информацию об эпидемиологической обстановке.

Китайские ученые из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии опубликовали в научном издании The New England Journal of Medicine (NEJM) статью, где уточнялось, что в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян, Цзилинь (Гирин) и Ляонин выявлено 17 случаев заболевания, вызванного ортонайровирусом.

Вирус впервые нашли в 2019 году в Китае, его назвали «болезнью заболоченных мест». Вирус распространяется через укусы клещей, у пациента после укуса клеща в парке выявили лихорадку и полиорганную недостаточность. Уточняется, что среднее время от начала симптомов до поступления в медицинское учреждение составляет пять дней.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил гендиректор ООН Тедрос Адханом Гебрейесус, на борьбу с распространением оспы обезьян (mpox) среди людей для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется примерно $135 млн в ближайшие шесть месяцев. Как пояснил глава ВОЗ, борьба со вспышкой заболевания потребует слаженных комплексных действий международного сообщества.

Чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира ВОЗ объявила 14 августа.