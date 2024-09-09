Курск, 9 сентября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Экипаж 120-миллимтеровой самоходной артиллерийской установки 2С9 «Нона-С» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил опорный пункт украинских формирований в лесополосе в приграничном районе Курской области. Об этом 9 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Цитата из видео. Министерство обороны России Самоходное орудие Нона в зоне проведения СВО

«В ходе разведывательно-поисковых действий и применения средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт ВСУ с засевшими в нём украинскими националистами», — сообщили в ведомстве.

Координаты выявленной цели передали на пункт управления артиллерией, после чего экипаж САУ «Нона-С» занял огневую позицию. Противник понёс потери в живой силе. Корректировка огня и объективный контроль поражения целей осуществлялись при поддержке расчётов БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанёс бомбовый удар по скоплению живой силы украинских боевиков в приграничье Курской области. После подтверждения от разведки об уничтожении целей российские лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 8 сентября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 11,2 тыс. военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 624 ББМ, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS производства США, восемь пусковых установок ЗРК.