Москва, 9 сентября, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Северной Кореи. Об этом 9 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Страна под Вашим руководством в условиях беспрецедентного давления деструктивных сил последовательно идёт выбранным курсом, продолжая укреплять государственный суверенитет и независимость», — отметил Медведев.

Он также заметил, что межпартийный диалог между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи является неотъемлемой составляющей стратегического партнёрства России и КНДР и отвечает коренным интересам народов двух государств.

Также Дмитрий Медведев пожелал Корейской Народно-Демократической Республике мира и процветания.

Как передавало ИА Регнум, поздравительную телеграмму по случаю 76-летия основания КНДР также направил президент России Владимир Путин. Глава российского государства отметил, что отношения между Российской Федерацией и Северной Кореей находятся на самом высоком уровне и основаны на добрых традициях дружбы и добрососедства, подтверждением чему стали прошедшие в июне переговоры в Пхеньяне. Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и КНДР.