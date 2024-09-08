Москва, 9 сентября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Поздравительную телеграмму направил президент России Владимир Путин лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования Северной Кореи. Об этом 9 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Kremlin.ru Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин

Российский лидер указал, что отношения между КНДР и Россией находятся на самом высоком уровне и основаны на добрых традициях дружбы и добрососедства. Подтверждением этому, как отметил Путин, стали переговоры в Пхеньяне, которые президент РФ назвал «содержательными и конструктивными».

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что Москва и Пхеньян будут и в дальнейшем укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — добавил российский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи. Путин отметил почитание в обеих странах памяти бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи.

Как подчеркнул российский лидер, закалённые в годы войны узы дружбы и взаимопомощи остаются надёжной основой для развития добрососедских отношений между Россией и КНДР. В завершение российский лидер пожелал гражданам КНДР счастья и процветания.

19 июня Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пхеньяне, после которых подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документом предусмотрено оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников. Президент России назвал договор основой отношений между двумя государствами на долгий период.