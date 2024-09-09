Пекин, 9 сентября, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания республики. Об этом 9 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Gov.cn Си Цзиньпин и Ким Чен Ын

«Примите сердечные поздравления от имени Коммунистической партии Китая, правительства и народа Китая, от меня лично Вам, Трудовой партии Кореи, правительству и народу Кореи по случаю 76-летия основания КНДР», — говорится в телеграмме.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин будет и дальше уделять внимание китайско-корейским отношениям в долгосрочной перспективе, углублять стратегическое взаимопонимание и усиливать координацию и сотрудничество. Председатель КНР выразил готовность надёжно защищать, укреплять и развивать дружеские отношения на благо народов двух государств, а также вносить вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

Как передавало ИА Регнум, поздравительную телеграмму по случаю 76-й годовщины образования Северной Кореи также направил президент России Владимир Путин. Глава российского государства отметил, что отношения между КНДР и РФ находятся на самом высоком уровне и основаны на добрых традициях дружбы и добрососедства, подтверждением чему стали прошедшие в июне переговоры в Пхеньяне. Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность в том, что Москва и Пхеньян будут и в дальнейшем укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство.