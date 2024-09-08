Симферополь, 8 сентября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Заявление министерства иностранных дел Украины о якобы нелегитимности прошедших в Крыму и Севастополе выборов нельзя назвать иначе как клоунадой, заявил депутат Государственной думы России от Республики Крым Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум Крым, «Ласточкино гнездо»

«Их попытки и действия облечь в оскорбительной форме исторические события, которые проходят в Крыму последние десять лет, являются не более чем клоунадой», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Также Шеремет предположил, что становление Крыма в составе Российской Федерации в качестве процветающего и развитого региона вызывает зависть со стороны киевского режима. По его словам, рост экономики и благосостояния Крыма более заметен на контрасте с Украиной, претерпевающей политическую и экономическую деградацию.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября во всех 83 регионах России состоялось голосование на выборах разного уровня. Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений. Избирательный процесс был максимально открытым и демократичным, подчеркнул он.