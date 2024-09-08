Уфа, 8 сентября, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Автомобиль УАЗ затянуло в реку Белую в Башкирии, после этого не удалось найти семилетнего мальчика. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«Вытащили автомобиль из реки. Ребёнок внутри не обнаружен. Поиски возобновятся с рассветом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что инцидент произошёл, когда отдыхающие на реке спускали в воду лодку. Прицеп утащил за собой машину, в которой были двое взрослых и трое детей. На берег выбрались все, кроме семилетнего ребёнка.

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Как передавало ИА Регнум, 7 сентября в Нижнем Новгороде грузовик сломал ограждение на мосту через Оку и упал в реку. В МЧС региона не сообщали о судьбе водителя машины.

В мае в Выборгском районе Ленинградской области пятеро пьяных подростков катались в автомобиле, нарушая правила дорожного движения, и упали в реку, когда пытались скрыться от сотрудников полиции. Спастись смогли только двое.