Посёлок Рощино, Ленинградская область, 12 мая, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Автомобиль с пятью подростками упал в реку в Выборгском районе Ленинградской области. Двое погибли, судьба ещё одного неизвестна, сообщает 12 мая пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Ночью в посёлке Рощино полицейский патруль увидел автомобиль Skoda Octavia, который двигался с грубыми нарушениями и создавал угрозу для окружающих. Водитель не остановился по требованию полиции, увеличил скорость и скрылся.

Патрульные отправились в погоню и через километр увидели двоих подростков возле моста через реку Рощинка. Автомобиль Skoda вылетел в воду из-за того, что водитель не справился с управлением. В нём находились четверо школьников в возрасте от 14 до 16 лет и 15-летний водитель.

Спаслись двое подростков 14 и 16 лет. Машину к утру нашли на дне реки, в ней были тела двоих погибших. Поиски третьего подростка продолжаются.

«Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, незадолго до этого закупившись спиртным в местном магазине», — сообщили в полиции.

Правоохранители проверяют магазин, продавший алкоголь несовершеннолетним, и выясняют, каким образом подросток оказался за рулём иномарки.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Теучежском районе Адыгеи автомобиль LADA Granta, которым управлял 17-летний подросток, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «Газелью». Водитель и два пассажира легковой машины погибли, водитель грузовика получил травмы.

В январе в Башкирии погиб 16-летний чемпион по воркауту Всероссийских пляжных игр. Он находился за рулём автомобиля, который купил за день до этого, и врезался в грузовик. Вместе с ним ехал 14-летний приятель, он получил травмы.