Москва, 8 сентября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В ночь на 8 сентября на границе Одесской области и Румынии прогремели взрывы. Об этом 8 сентября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«В Измаильском районе по городу Вилково около 03:00 (мск) 8 сентября была нанесена серия ударов… По сообщениям сопротивления, на турбазе «Пеликан», [которая находится] рядом с портовой зоной, расположились иностранцы. И на территории бывшей Вилковской исправительной колонии № 141 с помощью иностранных специалистов собирали БПЛА и водные дроны», — написал он в своём Telegram-канале.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо военным или используемым в военных целях объектам в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября Лебедев рассказал, что во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне нанесли удар по зданию, с которого украинские боевики запускали дроны. По информации подполья, атака на этот объект была произведена поздним вечером 7 сентября.

Координатор николаевского подполья 7 сентября рассказал, что армия России нанесла удар по группе иностранных инструкторов ВСУ и обучающимся десантникам украинских формирований в пригороде Николаева. Лебедев уточнил, что также в ходе удара удалось уничтожить одну американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.