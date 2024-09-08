Украина, 8 сентября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне российские военные нанесли удар по зданию, с которого украинская армия запускала беспилотники, сообщил 8 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

«Удар пришёлся по ТРЦ «Фабрика», крышу которого в своих целях используют ВСУ для запуска дронов и наблюдения за микрорайоном Дачи на нашем берегу Днепра», — сообщил Лебедев агентству «РИА Новости».

По данным подполья, российские военные атаковали этот объект поздно вечером накануне, 7 сентября.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября российские военные нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру в Полтаве. В этом центре иностранные наёмники обучали украинских военных, в том числе операторов БПЛА, наносящих удары по российским гражданским объектам.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 сентября рассказал на Восточном экономической форуме о целенаправленных ударах ВСУ по мирным жителям при помощи FPV-дронов. Украинские беспилотники атакуют гражданские автомобили, охотятся даже на велосипедистов, сообщил глава региона.