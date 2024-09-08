Бердск, Новосибирская область, 8 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Пожар в четырёхэтажном жилом доме в городе Бердске Новосибирской области потушен. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«Огнём повреждены квартира и кровля строения. Пожарные не допустили распространения пламени на соседние здания», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте работают 34 специалиста и девять единиц техники, сейчас проводятся проливка и разбор конструкций.

Как сообщало ИА Регнум, в Бердске загорелась крыша четырёхэтажного жилого дома. Огнём было охвачено 500 кв. м. Из подъезда спасены девять жильцов, они не пострадали.

2 сентября в Калининграде вспыхнул пожар на кровле жилого дома на улице Эпроновской. Огонь охватил технический этаж на площади 200 кв. м. Из горящего здания спасли пятерых человек, в том числе двух детей. Кроме того, эвакуировали 21 жильца.