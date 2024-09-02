Калининград, 2 сентября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Пожар начался в многоэтажном жилом доме на Эпроновской улице в Калининграде. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Специалисты тушат пожар на кровле жилого дома. На улице Эпроновской огонь охватил технический этаж на 200 кв м», — указано в Telegram-канале ведомства.

Для тушения к дому прибыли пожарно-спасательные подразделения.

На место инцидента выехал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Как сообщалоИА Регнум, 31 августа на западе Москвы загорелось административное здание. Пожар вспыхнул в строении 9 дома 20 по Бережковской набережной. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение на втором этаже трёхэтажного здания и приступили к тушению. Позднее открытое горение в административном здании было ликвидировано.

20 июля произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Горение наблюдалось на пятом этаже в помещении кафе, в вентиляционной вытяжке. В ликвидации пожара участвовали 19 сотрудников МЧС, были задействованы четыре единицы техники.