Киев, 8 сентября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал несколько указов о кадровых назначениях и обновил штат советников. Соответствующие документы 8 сентября разместили на сайте украинского офиса.

IMAGO/Photo News/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Так, Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ирину Верещук на должность заместителя начальника офиса главы киевского режима. Также замглавы офиса стал Виктор Микита, которого сняли с поста главы Закарпатской областной госадминистрации.

Бывший глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин стал внештатным советником Зеленского по стратегическим вопросам, а штатным советником по вопросам коммуникаций назначили политолога, журналиста Дмитрия Литвина.

Как сообщало ИА Регнум, Верховная рада 5 сентября отправила в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. За это решение проголосовали 240 депутатов из 330. Новым министром иностранных дел Украины стал Андрей Сибига.

Перед увольнением Кулебы произошла серия кадровых перестановок в украинском правительстве. Так, об уходе с занимаемого поста заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Заявления об отставке также подали глава минюста Денис Малюська и глава фонда госимущества Виталий Коваль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 сентября, что отставка Кулебы не окажет влияния на перспективы переговорного процесса с киевским режимом. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва тщательно фиксирует всю информацию о возможных кадровых перестановках в правительстве Украины.