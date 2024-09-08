Полтава, Украина, 8 сентября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Стали известны имена преподавателей военного института связи в Полтаве, погибших 3 сентября в результате ракетного удара ВС России. Об этом 8 сентября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на полтавский горсовет.

Александр Река/ТАСС

В списке погибших числятся старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук.

Также под удар попали инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, водитель Дмитрий Рычагов Владимир Куликов, должность которого не указана.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября российские военные нанесли высокоточный удар из ОТРК «Искандер-М» по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских боевиков для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в России.

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв назвал удар по полтавскому военному центру катастрофой для ВСУ. Обучаемые в тренировочном центре специалисты были для украинских формирований на передовой «на вес золота», отметил он.

По данным высокопоставленного военного источника, в ходе ракетного удара погибли и получили ранения около 500 военных специалистов, в том числе наёмники из Польши, Франции, Германии и Швеции. Также в ходе атаки было много погибших и раненых среди украинских специалистов связи, а также операторов средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и беспилотников, добавил источник.