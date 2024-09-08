Бердск, Новосибирская область, 8 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Крыша четырёхэтажного жилого дома загорелась в городе Бердске Новосибирской области. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В Бердске горит крыша четырёхэтажки, предварительно, на 500 кв. м. Из подъезда спасены девять жильцов, они не пострадали», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в Калининграде вспыхнул пожар на кровле жилого дома на улице Эпроновской. Огонь охватил технический этаж на площади 200 кв. м. Из горящего здания спасли пятерых человек, в том числе двух детей. Кроме того, эвакуировали 21 жильца.