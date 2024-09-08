Москва, 8 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом он написал 7 сентября в своём Telegram-канале.

Youtube/Сладков плюс

«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело за дискредитацию Вооружённых сил», — написал он.

Сладков добавил, что если бы не администрация президента и команда ВГТРК, лично ему было бы тяжело.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в январе текущего года сообщил, что за два года СК возбудил более 270 уголовных дел за фейковые сообщения о Вооружённых силах России. Он уточнил, что возбудили 90 уголовных дел, в суд направили 134 дела в отношении 136 лиц.

Госдума в марте 2022 года ввела штрафы за дискредитацию Вооружённых сил России. Согласно документу, штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юр. лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.