Москва, 4 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении и в третьем приняла поправки об административном наказании за дискредитацию использования Вооруженных сил Росси, в том числе за призывы к воспрепятствованию использования войск, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Вводятся штрафы фейки о действиях Вооруженных сил, а также за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ. Штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублец, для юр. лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных митингов, а также создающие угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будут наказываться штрафом для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее Госдума ввела уголовную ответственность за такие деяния.

Совфед обсудит закон 4 марта.

Эти нормы вступают в силу со дня официального опубликования.