Вашингтон, 8 сентября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Размещение на территории Финляндии американских истребителей пятого поколения F-35, которые могут нести ядерное оружие, является угрозой для безопасности России. Об этом 7 сентября написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Иван Шилов ИА Регнум F-35

Отмечается, что один оснащённый ядерной бомбой B61-13 истребитель F-35 может таким ударом привести к уничтожению «сотен тысяч жителей Москвы».

«Размещение самолёта в Финляндии представляет очень серьёзную угрозу для безопасности России», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, недавно два таких американских самолёта произвели посадку на одну из автострад в Финляндии, что говорит о том, что F-35 могут использовать для вылетов и приземлений не только авиационные базы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа финская газета Iltalehti написала, что НАТО развернёт бронетанковую бригаду численностью от четырёх до пяти тысяч военных в городе Миккели около границы с Россией. Отмечалось, что на этой базе будет находиться военный контингент из Швеции и Норвегии, а также там будет создан так называемый подштаб повышенной готовности НАТО, который будет функционировать круглосуточно.

Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен 21 августа заявил, что финские власти ведут переговоры с государствами НАТО о размещении войск альянса в стране. Он уточнил, что военные блока могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 августа заявила, что российская сторона фиксирует рост военной активности властей Финляндии после вступления страны в НАТО. Дипломат отметила, что политика Хельсинки выстраивается в русле линии коллективного Запада на нанесение стратегического поражения РФ.