Минск, 8 сентября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко, одержавшую победу над американской соперницей Джессикой Пегулой в матче финала Открытого чемпионата США (US Open).

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

«В напряжённых поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества», — процитировало Лукашенко белорусское агентство БелТА.

Он выразил уверенность в том, что спортсменка всегда ощущает энергию и горячую поддержку белорусских болельщиков, где бы ни проходили состязания. Глава республики пожелал теннисистке крепкого здоровья и новых побед.

Как сообщало ИА Регнум, вторая ракетка мира Соболенко 4 сентября в полуфинале US Open победила китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2.

Финал, который проходил сегодня утром, Соболенко выиграла у Пегулы со счётом 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Белорусская теннисистка шесть раз подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов.