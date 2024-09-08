Москва, 8 сентября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В сферу деятельности Кремля не входит совершенствование и реформирование единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в воскресенье, 8 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Это не к администрации президента вопрос, а к Министерству [просвещения РФ]», — сообщил он ТАСС, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле необходимость реформирования экзамена.

Песков добавил, что профильными ведомствами работа по совершенствованию ЕГЭ ведётся постоянно.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России могут измениться форматы проведения основного и единого государственных экзаменов. По его словам, соответствующие предложения уже обсуждаются экспертами

С 2024 года выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию. Глава государства также потребовал устранить расхождения между школьной программой и вопросами на экзаменах.