Москва, 31 августа, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В России могут измениться форматы проведения основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), соответствующие предложения уже обсуждаются экспертами, рассказал РБК глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Проведение ЕГЭ по русскому языку в Москве

По итогам обсуждений Рособрнадзор намерен сформировать предложения и направить их для утверждения депутатам Госдумы.

«Это не итоговое решение, это будет проект, который мы будем дорабатывать, согласовывать с экспертами и субъектами Российской Федерации», — сказал Музаев.

В ЕГЭ по литературе может появиться устная часть, изменения могут быть внесены и в порядок сдачи сочинения и собеседования на ОГЭ по русскому языку, сказано в материале.

После 2030 года экзамены планируют перевести в цифровой формат, при этом проверять бланки будут люди, поскольку эксперты считают, что искусственный интеллект не готов к такой работе, отмечается в сообщении.

Кроме того, участники обсуждения согласились, что результаты ОГЭ, который проводят в 9-м классе, необходимо учитывать при поступлении в 10-й класс или колледжи, отметил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Как передавало ИА Регнум, ранее Круглинский заявил, что Рособрнадзор не поддержал идею о возможности круглогодично пересдавать ЕГЭ в специализированных центрах. Это потребовало бы очень больших финансовых затрат, пояснил он.

С 2024 года выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию. Глава государства также потребовал устранить расхождения между школьной программой и вопросами на экзаменах.