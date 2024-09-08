* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 8 сентября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы принял решение о заочном заключении под стражу двух сообщников актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) — Алексея Огурцова и Александра Галанова (физические лица, оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом стало известно в воскресенье, 8 сентября, из судебных документов.

кадр из сериала «Участковый» Кирилл Канахин

Согласно этим данным, которые привело «РИА Новости», сообщников актёра объявили в международный розыск в марте 2023 года, а в апреле того же года заочно арестовали, и эта мера будет действовать с момента их экстрадиции либо задержания на российской территории.

При этом адвокат Огурцова оставил вопрос о заочном аресте его подзащитного на усмотрение суда, а защитник Галанова выступил против этого, назвав доводы следователя необоснованными, голословными и документально не подтвержденными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября сообщников актёра по так называемому «Русскому добровольческому корпусу» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Огурцова и Галанова — объявили в международный розыск. Им всем предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ч. 4. ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Второй западный окружной военный суд 26 февраля заочно приговорил Канахина к пожизненному заключению. Актёра признали виновным в государственной измене.