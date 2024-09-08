* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 8 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Двух сообщников актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по так называемому «Русскому добровольческому корпусу» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили в международный розыск. Об этом 8 сентября сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум РДК (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Речь идёт об уроженце Ярославской области Алексее Огурцове (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и уроженце Кемеровской области Александре Галанове (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Как уточняет ТАСС, террористов объявили как в федеральный, так и в международный розыск.

Боевикам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ч. 4. ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»). Террористы заочно арестованы московским судом.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года боевики «РДК»*, незаконно проникнув на территорию Брянской области, совершили акт терроризма в отношении мирного населения. По официальным данным, от рук террористов погибли два человека, ещё двое, в том числе десятилетний ребёнок, получили ранения. Вооружённые силы России нанесли артиллерийский удар по боевикам и вытеснили их с территории РФ.

26 февраля 2024 года Второй западный окружной военный суд признал Кирилла Канахина* виновным по ст. 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») и заочно приговорил его к пожизненному заключению.