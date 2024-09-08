Ханты-Мансийск, 8 сентября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Руслана Кухарука, кандидатуру которого на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа внёс президент России Владимир Путин, избрали главой Югры. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службы региональной думы.

Сергей Булкин/ТАСС

Такое решение депутаты приняли на очередном заседании регионального парламента. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». За его кандидатуру проголосовали 33 нардепа из 36.

«Число голосов за Руслана Кухарука — 33, число голосов за Алексея Савинцева — три, за Михаила Сердюка — ноль», — сообщил руководитель счётной группы Александр Сальников.

После подведения итогов голосования председатель думы Борис Хохряков огласил решение депутатов.

«Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа ― Югры избран Кухарук Руслан Николаевич», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Наталья Комарова заявила, что уходит с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Она добавила, что переходит на другую работу, но не уточнила, куда именно. Комарова возглавляла регион с 2010 года. В Кремле заявили, что высоко оценивают её работу на посту главы Югры.

В тот же день Путин подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечалось, что обязанности главы региона он будет выполнять до вступления в должность лица, избранного губернатором.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 2 июня официально представил в Ханты-Мансийске врио губернатора региона Кухарука.

Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы («школы губернаторов») была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Кроме того, с ноября 2023 года Кухарук является сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).