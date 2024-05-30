Москва, 30 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Натальи Комаровой на посту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Наталья Комарова

«Оценка её работы высокая», — сказал он.

Представитель Кремля сообщил, что в предстоящие дни не планируется встречи Путина с Комаровой. Также он не стал отвечать на вопрос, где теперь будет работать экс-глава Югры.

«Кадровые решения никогда не анонсируем», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Комарова заявила, что уходит с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Она добавила, что переходит на другую работу, но не уточнила, куда именно. Комарова возглавляла регион с 2010 года.

В этот же день Путин в ходе встречи с главой Тюмени Русланом Кухаруком предложил ему возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Глава государства отметил, что Кухарук родился в этом регионе, всю жизнь работал в Тюмени, дважды становился главой города.

Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Кроме того, с ноября 2023 года Кухарук является сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).