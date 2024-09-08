Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов Цельсия. Такую термитную смесь использовали нацисты. Обсуждением этого известия, обнародованного 7 сентября телеканалом CNN, ознаменован наступивший, 927-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В материале американской телекомпании отмечается, что термитная смесь была открыта немецким химиком в 1890-е годы и изначально использовалась для сварки железнодорожных путей. А в годы Первой мировой войны немцы начали сбрасывать начинённые ею бомбы на Великобританию.

Как раз сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день памяти жертв фашизма. В годы немецкой оккупации советской Украины с фашистами сотрудничали националисты-бандеровцы.

«Преступники из дивизии «Галичина» выстраивали для себя именно ту картину украинского государства, которую в нынешние времена реализует Владимир Зеленский, удерживать украинский народ в повиновении», — рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.

«Фашизм возвращается. Нужно его искоренять. Нужно избавляться от этого всего. Чтобы в мире нигде не процветало это. Нужно защищать свою страну, Родину», — отметил командир гранатомётного взвода с позывным Дум.

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