Одесса, Украина, 8 сентября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Акцию протеста против многодневного отсутствия электроэнергии организовали жители Одессы. Об этом 7 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Уточняется, что жители перекрыли проезжую часть на одной из улиц в знак протеста против отсутствия энергоснабжения в течение нескольких дней. Люди демонстративно толпились на дорогах и пешеходных переходах, мешая проезду транспорта.

Отмечается, что на подъездах к улице с протестующими образовался затор из автотранспорта. О том, удалось ли добиться протестующим улучшения ситуации с энергоснабжением, не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Еврокомиссия выделила Украине дополнительно €40 млн для энергетической инфраструктуры. Предполагается, что финансовую помощь направят на ремонтные работы, энергоснабжение и теплоснабжение.

В начале июня Владимир Кудрицкий, занимавший тогда пост главы энергетической компании «Укрэнерго», заявил, что для восстановления повреждённых электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждена либо уничтожена почти половина всех доступных мощностей по производству электроэнергии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 августа напомнил, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам. В частности, ВС России нарушают работу предприятий ВПК и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.