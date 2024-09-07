Донецк, 7 сентября, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Мирный житель получил осколочные ранения 7 сентября во время обстрела украинскими военными Петровского района Донецка, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Многочисленные осколочные ранения получил мужчина 1973 г. р. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение», — написал он в Telegram-канале.

Кулемзин в течение 7 сентября четырежды предупреждал жителей об обстрелах Донецка с украинской стороны. Первый удар боевики нанесли около 08:00 утра.

Как передавало ИА Регнум, днём 7 сентября из-за обстрела ВСУ в Донецке пострадали пять мирных жителей, в том числе один ребёнок. Украинские боевики выпустили по городу 20 снарядов.

Также утром 7 сентября ВСУ обстреляли детскую больницу в Горловке, в результате пострадали пятеро человек. В том числе ранения получила девочка.