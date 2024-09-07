Донецк, 7 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В результате артобстрела Донецка Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ранения средней тяжести получили пять человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Александр Полегенько/ТАСС

«Со стороны ВФУ совершено девять вооруженных атак, выпущено более 20 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, и т. ч. кассетного типа», — написал он.

Всем пострадавшим, по словам Пушилина, оказана необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября пять мирных жителей пострадали в результате обстрела Горловки. По словам мэра города Ивана Приходько, удар пришёлся по детской больнице.

Также 7 сентября глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики обстреляли населённые пункты Алёшки, Каховка, Новую Каховка, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Старая Маячка и Ольгинка, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов. В результате обстрелов получили ранения пять мирных жителей.