Горловка, ДНР, 7 сентября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили по городу Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) 16 снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом 7 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Последствия обстрела Горловки

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 — населённый пункт Катериновка — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале.

Кроме того, в 16:35 мск было выпущено ещё три снаряда, в 16:45 — четыре снаряда, в 17:40 — три снаряда.

Также украинские формирования в 10:40 выпустили по Горловке три боеприпаса кассетного типа натовского калибра.

Как передавало ИА Регнум, в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ с применением кассетных боеприпасов повреждения получили несколько медицинских учреждений. В территориальном медицинском объединении «Семья и здоровье», здании городского онкологического и психоневрологического диспансеров и медицинского колледжа выбило стёкла. Попадания зафиксировали у лечебных учреждений, в асфальте — большие воронки. Кроме того, осколками повредило несколько гражданских автомобилей, стоявших неподалеку.

7 сентября пять мирных жителей пострадали в результате обстрела Горловки. По словам мэра города Ивана Приходько, удар пришёлся по детской больнице.