Горловка, ДНР, 7 сентября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике с применением кассетных боеприпасов повреждения получили несколько медицинских учреждений. В центре города под огонь украинской армии попала детская больница. Донецкое агентство новостей 7 сентября опубликовало фотографии с места атаки.

Донецкое агентство новостей

По данным издания, в территориальном медицинском объединении «Семья и здоровье», здании городского онкологического и психоневрологического диспансеров и медицинского колледжа выбило стёкла. Попадания зафиксировали у лечебных учреждений, в асфальте — большие воронки. Кроме того, осколками повредило несколько гражданских автомобилей, стоявших неподалеку.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в результате обстрела украинскими военными Донецка пострадали пять человек. Ранения средней степени тяжести получили девочка-подросток, женщины 1970, 1980 годов рождения, также пострадали женщина и мужчина ― сотрудник «Семьи и здоровья».

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования совершили девять вооружённых атак, выпустив более 20 боеприпасов. При этом ВСУ применили ствольную артиллерию кассетного типа калибра 155 мм.

Донецкое агентство новостей

7 сентября пять мирных жителей пострадали в результате обстрела Горловки. По словам мэра города Ивана Приходько, удар пришёлся по детской больнице.

Также 7 сентября глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики обстреляли Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери, Новую Маячку, Старую Маячку и Ольгинку, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов. В результате обстрелов получили ранения пять мирных жителей.