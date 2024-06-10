Москва, 10 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» отправил в зону проведения специальной военной операции автомобиль УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитами, сообщили в пресс-службе компании.

Концерн «Калашников»

Защиту разработали совместно АО «НИИ стали» и НАО «Металл Инвест».

Как пояснили в концерне, основные потери такой техники в ходе боевых действий происходят либо от FPV-дронов, либо от осколочных поражений при снарядном или ракетном обстрелах. Противодроновые сетки для защиты стали уже стандартным решением, а вот противоосколочная защита на УАЗе является новинкой.

«Она представляет собой накладные композиционные панели на основе титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Такое сочетание позволило создать достаточно легкую и тонкую структуру с высокой противоосколочной стойкостью, которая без труда устанавливается на внешнюю обшивку, капот и двери автомобиля», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечалось, что автомобиль и его защиту изготовили и передали солдатам СВО на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня концерн объявил о запуске в серийное производство комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», который применяют в зоне СВО для наведения артиллерии. В мае пресс-служба «Калашникова» сообщала о начале использования «Граната» для наведения корректируемых артиллерийских боеприпасов. В ходе первого же применения удалось поразить очередной танк Abrams производства США.

28 мая в «Ростехе» сообщили о модернизации опорной плиты для миномётов. Усовершенствованная конструкция позволит повысить кучность стрельбы и эффективность оружия. В «Ростехе» добавили, что патент «Опорная плита миномета» занял второе место в номинации «Лучшая полезная модель» на XXVII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2024».

1 июня корпорация заявила о создании первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе «Депеша». Помимо «Депеши», специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» также разработали многофункциональный роботизированный комплекс «Багги». Оба предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений типа «зубы дракона», а также могут выполнять задачи по минированию местности.