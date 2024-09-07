Киев, 7 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Бизнесменам на Украине приходится платить взятки территориальным центрам комплектования (украинские военкоматы), чтобы избежать мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ) и конфискации автомобилей для военных нужд. Об этом 7 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

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По информации журналистов, описанная ситуация сложилась из-за того, что в украинском МВД отказываются ставить на учёт машины при их покупке или регистрации, если нет справки о регистрации в военкомате.

«Без справки из ТЦК авто не зарегистрируют, а в военкоматах могут быть проблемы — мобилизуют или сотрудника, который придёт за справкой, или сам транспорт», — процитировало издание руководителя общественной организации SAVЕФОП Сергея Доротича.

Предприниматели массово жалуются, что им приходится платить не только за то, чтобы не отбирали машину, но и за водителя, чтобы его не призвали в армию. Уже установился размер платы за своеобразный «абонемент». За один автомобиль и одного водителя в месяц нужно отдавать 30 тыс. гривен (около 60 тыс. рублей). Если транспорта много, то действуют «скидки»: плата за единицу снижается втрое.

Сообщается, что у тех, кто платит, не возникает проблем и с регистрацией новых машин. Порой военкомы соглашаются взять один из автомобилей вместо денег.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал журналистам, что принятие в мае закона об ужесточении мер мобилизации в том числе обязало владельцев транспорта согласовывать в ТЦК перемещение машин в другие регионы.

Как передавало ИА Регнум, на Украине многие мужчины идут на различные ухищрения, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. 6 сентября украинские пограничники задержали пятерых уклонистов, которые собирались сбежать в Белоруссию через минные поля.

17 августа на Украине задержали гражданина Словакии, наладившего канал нелегальной переправки украинцев за границу. Как оказалось, его уже ловили за то же самое в 2022 году и приговорили к пяти годам заключения, назначив испытательный срок в два года.