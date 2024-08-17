Киев, 17 августа, 2024, 19:15 — ИА Регнум. На Украине пограничники задержали гражданина Словакии, который нелегально переправлял украинцев через границу, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Виктор Толочко/РИА «Новости»

«Пограничники отдела «Великий Березный» совместно с сотрудниками оперативно-разыскного подразделения Чопского пограничного отряда задержали в 300 м от госрубежа гражданина Словакии, причастного к незаконной переправке лиц через государственную границу», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

По данным Госпогранслужбы, мужчина без документов был задержан в 300 метрах от границы. Сам гражданин Словакии заявлял, что возвращался из леса, куда накануне отправился за грибами.

После проведения проверки выяснилось, что в конце 2022 года иностранца уже задерживали за незаконную переправку в Словакию двух украинцев. В марте 2024 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. На задержанного были составлены протоколы о незаконном пересечении границы, добавили в службе.

Это уже не первая попытка украинских мужчин покинуть страну на грузовике. Как сообщало ИА Регнум, 9 июня больше 30 граждан Украины незаконно пересекли границу страны с Венгрией на грузовике с военными номерами. Позднее транспортное средство нашли на венгерской стороне, в салоне никого не было. Впоследствии полиция Венгрии сообщила о задержании 32 нелегалов на окраине села Барабаш.

8 июня стало известно, что в Закарпатье задержали владельца гостиницы по подозрению в помощи уклонистам в пересечении границы со Словакией. По данным украинского издания «Страна. ua», мужчина, предположительно, через социальные сети искал уклонистов, селил их в своём гостиничном комплексе в Закарпатье, а потом самостоятельно вывозил за рубеж. Стоимость услуг он оценивал в $8 тыс. (более 715 тыс. рублей).

5 июня посольство США в Киеве заявило, что украинские власти лишили права свободного выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет с двойным гражданством. В дипмиссии рекомендовали всем, кто не может выехать с территории Украины, «укрыться в месте пребывания и выполнять все местные предписания».