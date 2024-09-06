Киев, 6 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали пятерых уклонистов, которые пытались сбежать в Белоруссию через минные поля. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Задержанных передали в территориальный центр комплектования (украинский военкомат). Им также грозит ответственность за попытку нарушить госграницу.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что в республике каждый день на границе задерживают десятки мужчин, бегущих с Украины, чтобы их не призвали в армию. Глава государства пообещал не выдавать их киевскому режиму.

Позже Лукашенко заявил, что белорусские пограничники также фиксируют случаи, когда украинские уклонисты сбегают в Россию. Об этих случаях сразу сообщают в ФСБ.

Кроме того, мужчины призывного возраста, которые не хотят попасть в ВСУ, сбегают в западном направлении. В августе в Одесской области силовики задержали грузовик, в котором было 42 военнообязанных. Автомобиль пытался выехать в Приднестровье. Уклонисты заплатили до $8 тыс. долларов за попытку покинуть страну.