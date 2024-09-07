Рамштайн-Мизенбах, Германия, 7 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удалось убедить западных союзников снять ограничения на удары вглубь России. Об этом пишет The Washington Post (WP).

EPA/RONALD WITTEK/TASS

Во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии Зеленский призвал союзников отказаться от запрета на использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) дальнобойного оружия для осуществления атак по территории России. Однако его просьбы не встретили одобрения у США и других стран НАТО.

«[Глава Пентагона Ллойд] Остин <…> заявил, что администрация [президента США Джо] Байдена разделяет ощущение срочности на поле боя, присущее Украине. Но он, похоже, исключил любую возможность того, что Вашингтон готов изменить свою политику в отношении использования американского оружия в более глубоких масштабах на территории России», — говорится в тексте статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса обсуждают варианты применения Киевом дальнобойных ракет. Столтенберг уточнил, что его «обрадовало» намерение многих стран НАТО разрешить украинским формированиям такого рода удары.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая заявлял, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Представитель Кремля 4 сентября подтвердил, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории американским оружием и намерены продолжать это делать.