Владивосток, 7 сентября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ работает над поручением президента России Владимира Путина по сокращению времени в пути следующих на юг поездов до 16 часов. Об этом 7 сентября рассказал глава Минтранса Роман Старовойт на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Нина Зотина/РИА Новости

Весной глава государства поручил рассмотреть вопрос о сокращения времени в пути от Москвы до курортов на Чёрном море по железной дороге до 16 часов. Сейчас самый быстрый поезд следует от Москвы до Сочи около суток.

«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание», — заявил Старовойт в беседе с «РИА Новости».

По его словам, одним из способов сокращения времени в пути поездов на юг может стать Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 сентября Старовойт назвал строительство ВСМ эпохальным событием. По его словам, построив ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, Россия войдёт в высшую лигу стран, у которых есть высокоскоростное движение.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев 1 сентября заявил, что реализация ВСМ Москва — Санкт-Петербург идёт по графику. Он назвал это одним из основных проектов в России.